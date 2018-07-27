ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВД Москвы опубликовало фото подозреваемого в нападении на полицейского

19:18
  • пятница
  • 27 июля 2018

Полиция Москвы опубликовала фото мужчины, подозреваемого в нападении на одного из сотрудников МВД на 1-й Брестской улице. На сайте московского управления ведомства описаны приметы нападавшего.

Полиция Москвы опубликовала фото мужчины, подозреваемого в нападении на полицейского. Снимок и приметы нападавшего обнародованы пресс-службой ГУ МВД по Москве.  

"Приметы злоумышленника: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 сантиметров. Был одет в темную куртку, светло-синие широкие подвёрнутые джинсы, чёрные мокасины, на голове черная вязаная шапка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, нападение произошло около 15:00 на 1-й Брестской улице, дом 33. Неизвестный ранил полицейского острым предметом, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего сотрудника МВД доставили в больницу.

По факту нападения на полицейского возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Пострадавший возглавляет взвод полиции по охране дипломатических представительств и консульств. 

Главное сегодня
Подозреваемый в нападении на сотрудника полиции
Подозреваемый в нападении на сотрудника полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100