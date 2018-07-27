МВД Москвы опубликовало фото подозреваемого в нападении на полицейского

Полиция Москвы опубликовала фото мужчины, подозреваемого в нападении на одного из сотрудников МВД на 1-й Брестской улице. На сайте московского управления ведомства описаны приметы нападавшего.

Полиция Москвы опубликовала фото мужчины, подозреваемого в нападении на полицейского. Снимок и приметы нападавшего обнародованы пресс-службой ГУ МВД по Москве.

"Приметы злоумышленника: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 сантиметров. Был одет в темную куртку, светло-синие широкие подвёрнутые джинсы, чёрные мокасины, на голове черная вязаная шапка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, нападение произошло около 15:00 на 1-й Брестской улице, дом 33. Неизвестный ранил полицейского острым предметом, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего сотрудника МВД доставили в больницу.

По факту нападения на полицейского возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Пострадавший возглавляет взвод полиции по охране дипломатических представительств и консульств.