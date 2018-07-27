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Власти Сирии обеспечат безопасность возвращающихся беженцев

19:50
  • пятница
  • 27 июля 2018

Сирийские власти готовы создать все необходимые условия для безопасного возвращения и размещения беженцев. Об этом стало известно на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Почти 3 тысячи тонн грузов доставлено из России в Сирию с начала оказания нашей страной гуманитарной помощи Арабской республике. Как сообщает "ТВ Центр", такие цифры были озвучены на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению сирийских беженцев.

Только в этом году в Сирию доставлено более 400 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Питанием были обеспечены почти 130 тысяч мирных жителей. Часть беженцев размещается в полевых лагерях, в которых создана вся необходимая инфраструктура.

Некоторые вынужденные переселенцы уже вернулись в  места постоянного проживания. Как было подчеркнуто на заседании, всё большее число зарубежных стран готовы вместе с Россией участвовать в гуманитарной операции по возвращению на родину бежавших от войны сирийцев.

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Сирийские беженцы
Сирийские беженцы
Сирийские беженцы
Сирийские беженцы
Сирийские беженцы
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