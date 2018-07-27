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Начальника СИЗО в КБР заподозрили в попытке изнасилования

19:44
  • пятница
  • 27 июля 2018

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного изолятора СИЗО-1. Мужчину подозревают в попытке изнасилования подчиненной. Инцидент произошел в 2016 году. Потерпевшая опасалась сразу заявить о попытке изнасилования, так как находилась в служебной зависимости от подозреваемого.

Начальника следственного изолятора СИЗО-1 в Кабардино-Балкарии заподозрили в попытке изнасилования подчиненной. Его отстранили от исполнения должностных обязанностей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК по КБР.

Инцидент произошел в 2016 году. Подозреваемый, работая в должности замначальника следственного изолятора по оперативной работе, пытался склонить к интимной близости одну из сотрудниц следственного изолятора.

"Днем 2 июня 2016 года в административном корпусе следственного изолятора он заметил, что потерпевшая вошла в кабинет отдела охраны, проследовал за ней и, повалив на диван, попытался вступить в половой акт", - говорится в пресс-релизе.

Потерпевшая сумела оказать сопротивление. Угрожая применением табельного пистолета, она заставила его покинуть помещение. Женщина опасалась сразу заявить о попытке изнасилования, так как находилась в служебной зависимости от подозреваемого.

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