Кандидаты на пост мэра Москвы продолжают предвыборную работу

Общественные наблюдатели будут контролировать ход выборов мэра Москвы на избирательных участках, организованных в Тульской области. Об этом сообщил председатель штаба по наблюдению за голосованием Алексей Венедиктов. Он отметил, что власти региона гарантировали присутствие местных общественников на экстерриториальных участках в этом субъекте.

Зарегистрированные кандидаты на пост главы столицы продолжают предвыборную работу, передает "ТВ Центр". В штабе действующего мэра, самовыдвиженца Сергея Собянина продолжили сбор наказов от москвичей. С горожанами общался член штаба Петр Толстой. Он узнал о проблемах, которые волнуют людей и обсудил с ними их предложения, а также призвал жителей столицы принять участие в выборах 9 сентября.

"Надо спросить себя в целом, как изменилась жизнь за эти годы. Я вам могу сказать, что если человек моего возраста этот вопрос себе задает, то налицо огромная разница, которая существует между Москвой конца 1990 - начала 2000 и сегодняшней Москвой. Количество новых дорог, меньше пробок, больше станций метро, возможность пользоваться городским транспортом, который почти умер в Москве в какой-то момент", - сказал Толстой.

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин провел встречу с горожанами. На ней он обсудил проживание в общежитиях и ветхих домах и вопросы связанные с трудностью приватизации такого жилья. Кумин предложил подобные здания, которые находятся в федеральной собственности, передать на баланс городу, а после решать вопросы связанные с регистрацией, приватизацией и улучшением жилищных условий.

"Мы будем заниматься все этим вопросом. Вопрос этот мы не оставим просто так. Мы со своей стороны примем заявление. Мы его распространим и в средствах массовой информации, мы дадим депутатские запросы", - сказал он.

Кандидат от регионального отделения партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов посетил район Некрасовка. Обеспокоенность местных активистов вызывает работа мусоросжигательного завода. Они предложили ряд инициатив, которые позволят улучшить экологическую ситуацию не только в Некрасовке, но и во всей столице. Илья Свиридов поддержал их идеи и обещал помочь в решении проблем.

"Жители просят ввести раздельный сбор отходов, и это пункт в моей программе. Обязательно нужно развивать сбор отходов раздельно с тем, чтобы полезные фракции можно было перерабатывать - бумага, пластик, стекло, металл и так далее. С другой стороны, я включу этот адрес в карту проблем Москвы, чтобы найти грамотное и технологичное решение этой проблемы", - сказал Свиридов.

