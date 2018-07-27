IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение Всероссийской федерации. По словам главы рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена, российская организация продемонстрировала большой прогресс в работе по восстановлению, превзойдя в некоторых аспектах ожидания IAAF, однако необходимо еще больше прогресса.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международно ассоциации легкоатлетических федераций не восстановили. Как сообщил ТАСС, такое решение было принято советом IAAF на заседании в Буэнос-Айресе.

"ВФЛА сделала заметный прогресс в работе по восстановлению, в некоторых аспектах она превзошла наши ожидания. Для полного восстановления нужно добиться еще большего прогресса", - отметил глава рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА в IAAF Руне Андерсен.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в 2015 году в связи с допинг-скандалом в российской легкой атлетике. Российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.