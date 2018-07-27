Посольство России рассчитывает на "свободный разговор" с Юлией Скрипаль

Посольство России в Лондоне в очередной раз призвало британские власти соблюдать свои обязательства по международному праву. Российская сторона также рассчитывает услышать мнение Юлии Скрипаль об инциденте в Солсбери в "свободном разговоре", а не в "видеообращении, записанном под контролем полиции".

Посольство России в Лондоне рассчитывает на "свободный разговор" с Юлией Скрипаль об инциденте в Солсбери. Об этом агентству ТАСС заявил пресс-секретарь российского диппредставительства в Великобритании.

"Нам известно об объявленном Юлией нежелании общаться с нами - очень рассчитываем услышать ее мнение на этот счет в свободном разговоре, а не записанном под контролем полиции видеообращении", - подчеркнул он.

Российский дипломат вновь призвал официальный Лондон соблюдать свои обязательства по международному праву.

Ранее двоюродная сестра Юлии - Виктория Скрипаль – рассказала о телефонном разговоре с родственницей.