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Оператор МТС подал иск против Туркменистана

20:56
  • пятница
  • 27 июля 2018

Российская компания МТС подала в суд на Туркменистан из-за приостановки деятельности в стране. Свои убытки мобильный оператор оценил в 750 миллионов долларов.

Мобильный оператор МТС подал инвестиционный иск против Туркменистана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В МТС полагают, что республика нарушила права компании как иностранного инвестора, закрепленные в соглашении между странами, о поощрении и взаимной защите инвестиций от 25 марта 2009 года. 

В компании оценили свои убытки как минимум в 750 миллионов долларов. Ранее МТС пыталась урегулировать спор путем переговоров, однако эти попытки провалились. 

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