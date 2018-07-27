Оператор МТС подал иск против Туркменистана

Российская компания МТС подала в суд на Туркменистан из-за приостановки деятельности в стране. Свои убытки мобильный оператор оценил в 750 миллионов долларов.

Мобильный оператор МТС подал инвестиционный иск против Туркменистана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В МТС полагают, что республика нарушила права компании как иностранного инвестора, закрепленные в соглашении между странами, о поощрении и взаимной защите инвестиций от 25 марта 2009 года.

В компании оценили свои убытки как минимум в 750 миллионов долларов. Ранее МТС пыталась урегулировать спор путем переговоров, однако эти попытки провалились.