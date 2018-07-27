В результате аварии в Вольском районе Саратовской области погибли четыре человека, в том числе двое детей. ДТП произошло на 145 километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград, столкнулись автомобили Nissan и Лада "Калина".

В результате ДТП в Саратовской области погибли четыре человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника отделения пропаганды регионального ГИБДД Елену Морозову.

На 145-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись автомобили Nissan и Лада "Калина". Мужчина и двое детей погибли на месте.

"Еще одна женщина, пассажирка "Лады Калины", погибла в больнице, таким образом, число погибших увеличилось до четырех человек", - уточнила Морозова.

По данным Минздрава, еще четверым пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь. Причины аварии устанавливаются.