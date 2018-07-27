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В Москве нашли почти тонну радиоактивных грибов и ягод‍

21:53
  • пятница
  • 27 июля 2018

В Москве с начала года помешали продать почти тонну радиоактивных грибов, черники и брусники. Как сообщили в столичном комитете ветеринарии, в продукции нашли радиоактивный изотоп цезий-137.

Государственная ветеринарная служба в Москве с начала 2018 года подтвердила превышение содержания опасного для человека радионуклида цезия-137 в 27 партиях ягод (черника и брусника) и грибов общим весом почти 900 килограмм. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Республики Беларусь, в меньшей степени в продукции из регионов Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Цезий-137 легко накапливается в растениях и грибах, а после их употребления остается в мышцах, почках, легких и печени человека. В комитете ветеринарии Москвы посоветовали не покупать растения и пищевую продукцию на стихийных рынках, поскольку она не проходит соответствующего контроля.

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