В реке на юго-западе Москвы нашли тело мужчины

На берегу реки Поддубенки на юго-западе Москвы нашли тело мужчины. Его доставили в морг для определения причины смерти. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность погибшего.

На юго-западе столицы в районе улицы Академика Капицы, дом 25 нашли на берегу реки Поддубенки нашли тело мужчины. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Нижняя часть туловища находилась в воде. Документов, удостоверяющих личность, на теле не было. Смерть, предположительно, наступила около трех дней назад", - рассказал источник.

По его словам тело доставили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего и личность погибшего.