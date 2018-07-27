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В реке на юго-западе Москвы нашли тело мужчины

22:33
  • пятница
  • 27 июля 2018

На берегу реки Поддубенки на юго-западе Москвы нашли тело мужчины. Его доставили в морг для определения причины смерти. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность погибшего.

На юго-западе столицы в районе улицы Академика Капицы, дом 25 нашли на берегу реки Поддубенки нашли тело мужчины. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

"Нижняя часть туловища находилась в воде. Документов, удостоверяющих личность, на теле не было. Смерть, предположительно, наступила около трех дней назад", - рассказал источник. 

По его словам тело доставили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего и личность погибшего. 

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