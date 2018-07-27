Юнкер рассказал о поцелуе с Трампом

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не был готов к тому, что президент США Дональд Трамп поцелует его в щеку в качестве приветствия на переговорах в Белом доме. По его словам, это решение Трампа стало для него сюрпризом.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкому телеканалу ARD рассказал о приветственном поцелуе с президентом США Дональдом Трампом на переговорах в Белом доме. По его словам, он не был готов к этому.

"Это было для меня сюрпризом. Инициатива исходила не от меня, что противоречит моему обычному поведению. Я не знал, что в Овальном кабинете находился еще один фотограф. На самом деле атмосфера момента была передана хорошо", - прокомментировал глава Еврокомиссии.

Ранее Трамп опубликовал в Twitter снимок со встречи с Юнкером, где они в качестве приветствия целуют друг друга в щеку.