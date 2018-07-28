В Москве на 86-м году жизни умер автор "Трилогии о солдате Иване Чонкине", писатель Владимир Войнович. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Дата и место прощания пока не известны.

На 86-м году жизни умер писатель Владимир Войнович - автор "Трилогии о солдате Иване Чонкине". Об этом в соцсети Facebook сообщил писатель Виктор Шендерович.

"Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка", - говорится в сообщении.

Как сообщило агентство "Москва", причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Дата и место прощания с писателем пока не известны.