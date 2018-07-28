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На 86-м году жизни умер писатель Владимир Войнович

10:33
  • суббота
  • 28 июля 2018

В Москве на 86-м году жизни умер автор "Трилогии о солдате Иване Чонкине", писатель Владимир Войнович. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Дата и место прощания пока не известны.

На 86-м году жизни умер писатель Владимир Войнович - автор "Трилогии о солдате Иване Чонкине". Об этом в соцсети Facebook сообщил писатель Виктор Шендерович. 

"Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка", - говорится в сообщении.

Как сообщило агентство "Москва", причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Дата и место прощания с писателем пока не известны. 

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