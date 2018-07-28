ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Из Госдумы отозвали законопроект об аккредитации визовых центров

10:52
  • суббота
  • 28 июля 2018

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил об отзыве из Госдумы законопроекта об аккредитации визовых центров.

Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Государственной Думы. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева.  

"Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной Думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров", - написал он в своем Facebook.

Косачев отметил, что парламентарии по-прежнему уверены в правильности этой идеи, и намерены добиваться ее оформления на законодательном уровне. Он назвал недопустимой ситуацию, когда частные компании с неизвестным владельцев работают с персональными данными россиян. По словам сенатора, авторы законопроекта были вынуждены обратить внимание на кампанию, развернутую против принятия документа. Косачев подчеркнул, что информация о том, что после принятия закона услуги визовых центров подорожают, либо сами визовые центры закроются, не соответствует действительности.

"Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали. Да мы и сами без всякого сомнения проголосовали бы против закона, закрывающего визовые центры", - отметил он.

Косачев заявил, что авторы не сочли возможным оставлять на лето ситуацию, возникшую вокруг законопроекта. При этом он отметил, что в ходе развернувшейся дискуссии возникло несколько здравых идей, которые будут использованы в ходе дальнейшей работы над документом.

"Так что - да, отзываем, но нет - не отказываемся от самой идеи и обязательно вернёмся к ней в ходе осенней сессии. А до перевнесения законопроекта в новой редакции приглашаем разумное и здравомыслящее профессиональное сообщество, всех заинтересованных граждан к продолжению диалога. Увидимся в сентябре", - заключил Косачев.

Главное сегодня
Госдума России
Госдума России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100