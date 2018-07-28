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МЧС рекомендовало москвичам пить больше воды из-за жары в субботу

11:12
  • суббота
  • 28 июля 2018

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило жителей Москвы о сильной жаре в субботу днем. По данным ведомства, температура воздуха в столице составит 30-32 градуса. В МЧС рекомендовали избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и пить больше воды.

МЧС предупредило жителей Москвы о жаре до 32 градусов в субботу днем. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на главное управление ведомства по столице. 

"По информации синоптиков Росгидромет днём 28 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса", - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды. 

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