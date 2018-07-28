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Крещение Руси отпраздновали в Киеве

11:54
  • суббота
  • 28 июля 2018

1030-летие крещения Руси отмечают в эти дни и в соседних государствах, связанных едиными историческими и церковными традициями. Торжественные службы и молебные шествия проходят в Белоруссии и Молдавии.

В столице Украины участниками крестного хода стали накануне 250 тысяч человек – в два раза больше, чем в прошлом году, отметил "ТВ Центр". И это при том, что силовые структуры предпринимали попытки не пускать в Киев автобусы с паломниками. После торжественного молебна у памятника князю Владимиру верующие во главе с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием прошли до Киево-Печерской лавры.

В субботу своё организованное при полной поддержке властей шествие проводит самопровозглашённый, не признанный мировым православием Киевский патриархат. Утром его глава Филарет Денисенко в присутствии президента Петра Порошенко и нескольких сотен человек провёл молебен на Владимирской горке, а после этого службу во Владимирском соборе столицы.

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