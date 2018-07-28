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Более 200 человек вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс

11:57
  • суббота
  • 28 июля 2018

В освобождённой от боевиков сирийской провинции Хомс за прошедшие сутки в свои дома вернулись свыше 200 человек. Половина из них – дети.

В настоящее время в районе при помощи российского центра по примирению активно восстанавливаются жилые кварталы, рассказал "ТВ Центр". Правительство арабской республики делает всё, чтобы беженцы смогли как можно скорее вернуться к мирной жизни. Так, практически завершена реконструкция старинного рынка Нур аль-Кабир. Во время боевых действий он был частично разрушен, а сейчас уже возобновил работу.

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