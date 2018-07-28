Более 200 человек вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс

В освобождённой от боевиков сирийской провинции Хомс за прошедшие сутки в свои дома вернулись свыше 200 человек. Половина из них – дети.

В настоящее время в районе при помощи российского центра по примирению активно восстанавливаются жилые кварталы, рассказал "ТВ Центр". Правительство арабской республики делает всё, чтобы беженцы смогли как можно скорее вернуться к мирной жизни. Так, практически завершена реконструкция старинного рынка Нур аль-Кабир. Во время боевых действий он был частично разрушен, а сейчас уже возобновил работу.