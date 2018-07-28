Шойгу открыл четвертые международные Армейские игры

В субботу стартовали четвёртые Международные армейские игры. В этом году в них участвуют более 200 команд, задействовано свыше 20 полигонов на территории семи стран. Состязания проводятся под эгидой российского Министерства обороны. Приветственную телеграмму гостям соревнований направил Владимир Путин. Торжественная церемония открытия прошла в подмосковном парке Патриот.

Военные дали старт своей Олимпиаде, сообщил "ТВ Центр". Соревнования пройдут в семи странах на 23 полигонах. Быстрее, выше, сильнее и как добавляют спортсмены в погонах – точнее! Почти во всех соревнованиях придётся продемонстрировать свои навыки владения оружием.

Этот турнир уже побил рекорд по количеству участников – более двухсот команд из 33 стран. Есть и новички – Алжир, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Филиппины. Торжественная церемония открытия состоялась в подмосковном парке "Патриот".

"Уверен, что Армейские игры позволят выстроить конструктивный диалог между военными ведомствами разных стран, укрепить доверие и партнерство между государствами, сдружить наши народы. Желаю всем участникам убедительных побед, а зрителям не жалеть эмоции для поддержки команд. Четвертые Армейские игры объявляю открытыми", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Все соревнования открыты для зрителей. В программе артиллерийский рубеж, авиадартс, морской кубок, испытания для спецназа, снайперов, инженеров и даже поваров. Всего 28 дисциплин – в небесах, на земле, на море и даже под водой. Главная награда – кубок армейских международных игр – достанется стране, победившей в общекомандном зачете. Россия, Китай, Белоруссия и Казахстан традиционно в числе фаворитов.

Игры традиционно откроет самое зрелищное состязание – танковый биатлон. В нем примут участие большинство команд. Практически все выступают на российских танках Т-72. В субботу – индивидуальная гонка.