ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В СФ одобрили закон о регистрации авто у дилера без посещения ГИБДД

13:43
  • суббота
  • 28 июля 2018

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий регистрировать автомобили у официальных дилеров без посещения ГИБДД. Также, согласно документу, Госавтоинспекция будет назначать только номер, а номерные знаки автовладелец будет получать у изготовителя.

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому владельцы новых автомобилей смогут регистрировать машину у официального дилера без посещения ГИБДД. Об этом сообщило "РИА Новости".

Документ, в основном, коснется покупателей новых автомобилей у официальных дилеров. У них больше не будет необходимости ездить в ГИБДД, чтобы поставить авто на учет.

Кроме того, Госавтоинспекция будет назначать только госномер, а номерные знаки автовладелец будет получать самостоятельно непосредственно у изготовителя. Все фирмы будут включены в реестр. Предельные тарифы для них будут разработаны ФАС. 

Главное сегодня
Выдача регистрационного номера
Выдача регистрационного номера
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100