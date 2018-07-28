В СФ одобрили закон о регистрации авто у дилера без посещения ГИБДД

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий регистрировать автомобили у официальных дилеров без посещения ГИБДД. Также, согласно документу, Госавтоинспекция будет назначать только номер, а номерные знаки автовладелец будет получать у изготовителя.

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому владельцы новых автомобилей смогут регистрировать машину у официального дилера без посещения ГИБДД. Об этом сообщило "РИА Новости".

Документ, в основном, коснется покупателей новых автомобилей у официальных дилеров. У них больше не будет необходимости ездить в ГИБДД, чтобы поставить авто на учет.

Кроме того, Госавтоинспекция будет назначать только госномер, а номерные знаки автовладелец будет получать самостоятельно непосредственно у изготовителя. Все фирмы будут включены в реестр. Предельные тарифы для них будут разработаны ФАС.