Пользователи соцсетей поделились кадрами Кровавой Луны

Миллионы людей по всему миру этой ночью наблюдали редчайшее астрономическое явление – самое длительное лунное затмение XXI века совпало с великим противостоянием Марса и Солнца. Такое событие случается лишь раз в 25 тысяч лет. Пользователи соцсетей из всех уголков Земли поделились завораживающими кадрами.

Луна – такая необычно оранжево-алая, и непривычно далекая. Этой ночью спутник отошел от Земли на самую дальнюю точку своей орбиты и на четыре часа целиком погрузился в ее тень, рассказал "ТВ Центр". За нашим сателлитом на одной линии Марс, тоже багровый, но в отличие от Луны он оказался к Земле на максимально близком расстоянии. Это редчайшее космическое явление астрономы называют великим противостоянием. Такой спектакль со всеми оттенками красного небесные тела в нашей галактике устраивают только раз в 25 тысяч лет.

"Исторический момент подчёркивается Марсом – это особое впечатление. И наблюдать за происходящим – это тот след, который навсегда останется в памяти", - рассказал астроном Джанлука Мази.

Это межпланетное шоу наблюдали на всех континентах. Тысячи людей высыпали на улицы. Красные точки на ночном небосводе было видно и невооруженным глазом. Еще лучше – в бинокли. А в телескопы удалось не только рассмотреть лунные покрасневшие кратеры и моря, но и бурю на Марсе. Маленькая неизведанная планета, где ученые пытаются найти жизнь, демонстрировала свой воинственный характер.

"В старые времена, когда китайцы не разбирались в астрономии, они связывали такие астрономические явления как солнечное и лунное затмение с древними китайскими мифами", - пояснил астроном-любитель Мэй Чху.

Если далекие от науки и суеверий люди вглядывались в небо с любопытством, то астрологи наблюдали за ночным небом с тревогой. Великое противостояние, по их мнению – предвестник новых войн, конфликтов, потрясений. Особенно финансовых. Кровавого затмения люди страшно боялись и в минувшие века – ждали апокалипсиса или еще каких ужасов. Но современники, доверяющие науке, красной Луны не опасаются, а кто-то даже, наоборот, в это время чувствует особую связь с космосом.

"Это редкое событие с точки зрения особой энергетики, особый духовный момент, который я ощущаю. Это необычное чувство", - рассказала жительница Рио-де-Жанейро Присила Лима.

На жизнь землян ни Луна, ни Марс даже в таких устрашающих оттенках в момент великого противостояния, говорят ученые, никак не влияют. Просто атмосфера в это время наиболее проницаема для лучей света красного и оранжевого спектра. Физика, оптика и никакой мистики, никакого мошенничества. Луна как зашла в тень Земли, так из нее и вышла, оставив людям массу положительных эмоций. И осознание того, что они были свидетелями завораживающего явления, которое повторится только через 25 тысяч лет.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"