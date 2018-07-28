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Совет Федерации одобрил повышение НДС до 20%

11:51
  • суббота
  • 28 июля 2018

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил законопроект о повышении налога на добавленную стоимость до 20%. При этом льготы по НДС будут сохранены.

Совет Федерации одобрил повышение налога на добавленную стоимость до 20%. Как сообщил ТАСС, такое решение было принято на пленарном заседании в субботу. 

При этом льготы по НДС, такие как пониженная ставка для товаров социального назначения, сохранятся. Кроме того, появятся и новые послабления. Как отметил замглавы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба, "аграрии попросили, чтобы субсидии из федерального бюджета не облагались НДС", и правительство, по его словам, пошло на встречу. Также в текст законопроекта вошли поправки о продлении до 2025 года нулевой ставки на пассажирские авиаперевозки в Крым. 

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