В загородных СНТ открылись мини-офисы столичных центров госуслуг

В подмосковных СНТ открылись мини-офисы центров госуслуг Москвы. Они расположились там, где в сентябре откроются загородные участки для голосования на выборах мэра Москвы.

В подмосковных садовых товариществах открылись мини-офисы столичных центров госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг".

"За городом для удобства москвичей сотрудники центров также будут предоставлять государственные услуги. На местах, где в дальнейшем откроются избирательные участки, прямо в СНТ, сейчас расположены мини-офисы центров госуслуг. Они работают с четверга по воскресенье с 10:00 до 14:00", - говорится в сообщении.

В мини-офисах можно оформить социальную карту, решить вопросы по расчету коммунальных платежей, получить сведения о недвижимости, оформить СНИЛС, оформить парковочное разрешение, узнать о налогах и льготах, проверить задолженности и получить квитанцию, а также получить другие госуслуги.