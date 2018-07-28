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Совфед одобрил закон о безвизовом въезде в Россию по FAN ID до конца года

13:05
  • суббота
  • 28 июля 2018

Совет Федерации одобрил закон о безвизовом въезде в Россию для обладателей FAN ID до конца 2018 года. Принятие закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета.

Совет Федерации одобрил закон о безвизовом въезде в Россию для обладателей FAN ID до конца текущего года. Об этом сообщило "РИА Новости".

Законопроект был подготовлен на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу. Согласно документу, для лиц, посетивших Россию в качестве зрителей ЧМ, безвизовый режим будет продлен до 31 декабря 2018 года на основании "паспорта болельщика".

Принятие закона не потребует дополнительных средств из бюджета. Об инициативе продлить срок безвизового въезда для иностранцев с паспортом болельщика заявил ранее президент России Владимир Путин.

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