Заволжский районный суд Ярославля арестовал восьмого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии Руслана Цветкова. Ранее под стражу были заключены шесть фигурантов дела, еще один по состоянию здоровья был отправлен под домашний арест.

Арестован восьмой фигурант дела о пытках в ярославской колонии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Заволжского районного суда Ярославля.

"Суд заключил под стражу младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности колонии №1 Руслана Цветкова", - сообщила помощник председателя суда Анастасию Аверкиеву.

Ранее суд арестовал шестерых фигурантов дела, еще один по состоянию здоровья был отправлен под домашний арест.

"Новая газета" опубликовала видеозапись из ярославской колонии с истязательствами над заключенным Евгением Макаровым. В этом ролике сотрудники ФСИН жестоко избивают мужчину. Инцидент произошел 29 июня 2017 года. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.