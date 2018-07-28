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Арестован восьмой фигурант дела о пытках в ярославской колонии

12:34
  • суббота
  • 28 июля 2018

Заволжский районный суд Ярославля арестовал восьмого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии Руслана Цветкова. Ранее под стражу были заключены шесть фигурантов дела, еще один по состоянию здоровья был отправлен под домашний арест.

Арестован восьмой фигурант дела о пытках в ярославской колонии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Заволжского районного суда Ярославля. 

"Суд заключил под стражу младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности колонии №1 Руслана Цветкова", - сообщила помощник председателя суда Анастасию Аверкиеву. 

Ранее суд арестовал шестерых фигурантов дела, еще один по состоянию здоровья был отправлен под домашний арест. 

"Новая газета" опубликовала видеозапись из ярославской колонии с истязательствами над заключенным Евгением Макаровым. В этом ролике сотрудники ФСИН жестоко избивают мужчину. Инцидент произошел 29 июня 2017 года. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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