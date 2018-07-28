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Сторонники КПРФ выступили против пенсионной реформы на митинге в Москве

14:47
  • суббота
  • 28 июля 2018

В центре Москвы в субботу прошел митинг, организованный партией КПРФ. Участники акции выступили против изменений в пенсионное законодательство.

Шествие по улице Маши Порываевой до проспекта Сахарова возглавил лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, отметил "ТВ Центр". На демонстрации также собрались представители профсоюзов и других организаций, не согласных с предложенными поправками в пенсионное законодательство. Документ сейчас широко обсуждается в обществе. Госдума приняла проект в первом чтении, однако на дальнейшее его рассмотрение и внесение поправок депутаты отвели целых два месяца.

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Митинг КПРФ. Участники шествия против пенсионной реформы
Митинг КПРФ. Участники шествия против пенсионной реформы
Митинг КПРФ. Участники шествия против пенсионной реформы
Митинг КПРФ. Участники шествия против пенсионной реформы
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