Сторонники КПРФ выступили против пенсионной реформы на митинге в Москве

В центре Москвы в субботу прошел митинг, организованный партией КПРФ. Участники акции выступили против изменений в пенсионное законодательство.

Шествие по улице Маши Порываевой до проспекта Сахарова возглавил лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, отметил "ТВ Центр". На демонстрации также собрались представители профсоюзов и других организаций, не согласных с предложенными поправками в пенсионное законодательство. Документ сейчас широко обсуждается в обществе. Госдума приняла проект в первом чтении, однако на дальнейшее его рассмотрение и внесение поправок депутаты отвели целых два месяца.