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В согласованном митинге на проспекте Сахарова приняли участие 6,5 тысячи человек

15:08
  • суббота
  • 28 июля 2018

В Главном управлении МВД столицы сообщили, что в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова приняли участие 6,5 тысячи человек.

Митинг против пенсионной реформы на проспекте Академика Сахарова завершен. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице. 

"На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняло участие 6500 человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности. Нарушений общественного порядка не допущено", - говорится в сообщении.

Законопроект о реформе пенсионного законодательства вызвал широкое обсуждение в обществе. Госдума приняла документ в первом чтении. На его дальнейшее рассмотрение и внесение поправок депутаты взяли два месяца.

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Митинг КПРФ. Участники шествия против пенсионной реформы
Митинг КПРФ. Участники шествия против пенсионной реформы
Митинг КПРФ. Участники шествия против пенсионной реформы
Митинг КПРФ. Участники шествия против пенсионной реформы
Митинг КПРФ. Участники шествия против пенсионной реформы
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