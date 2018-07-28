В согласованном митинге на проспекте Сахарова приняли участие 6,5 тысячи человек

В Главном управлении МВД столицы сообщили, что в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова приняли участие 6,5 тысячи человек.

Митинг против пенсионной реформы на проспекте Академика Сахарова завершен. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

"На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняло участие 6500 человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности. Нарушений общественного порядка не допущено", - говорится в сообщении.

Законопроект о реформе пенсионного законодательства вызвал широкое обсуждение в обществе. Госдума приняла документ в первом чтении. На его дальнейшее рассмотрение и внесение поправок депутаты взяли два месяца.