Дзюба предложил Путину сменить коньки на бутсы

Национальных героев – футболистов и тренерский штаб российской сборной, которая успешно выступила на чемпионате мира в России чествовали в Кремле. Ордена и грамоты спортсменам и их наставникам вручил президент страны Владимир Путин.

Торжественная церемония по традиции прошла в Екатерининском зале Кремлевского дворца, отметил "ТВ Центр". Государственной награды – ордена Александра Невского – удостоен Станислав Черчесов, главный тренер, под руководством которого сборная дошла на турнире до четвертьфинала. Это лучший результат в истории российского футбола. Орденами почёта награждены голкипер Игорь Акинфеев, не раз спасавший ворота на домашнем чемпионате, а также защитник Сергей Игнашевич.

"Ваша самоотверженная слаженная игра стала долгожданным подарком для миллионов болельщиков. Даже люди далекие от спорта и от футбола не отрывались от экранов телевизоров. Вы дали возможность гордиться своей сборной, дали веру в то, что отечественный футбол возрождается, обретает новую зрелищность, силу, авторитет. Вы показали замечательный пример самоотдачи и результативности командного взаимодействия, всю красоту бескомпромиссной спортивной борьбы. Во многом благодаря вам еще больше людей заинтересуются и займутся спортом, выберут активную и здоровую жизнь для себя, для своих детей. И вот это, пожалуй, самое главное", - заявил президент.

Глава государства отметил игру капитана российской сборной, голкипера Игоря Акинфеева. По словам Путина, вратарь не раз спасал ситуацию на поле и, по сути, сам определял исход матча.

"Момент, когда, а главное – как, на недавнем чемпионате он отбил последний пенальти, думаю, станет легендой и нашего, и мирового футбола", - отметил президент.

Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что для футболистов национальной команды игра за свою страну является честью.

"Владимир Владимирович, для нас это огромная честь находиться здесь, и мы очень горды играть за свою страну. И для нас будет огромная радость, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы", - сказал Дзюба.