Патриарх Кирилл наградил Собянина орденом князя Даниила Московского III степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского III степени за помощь Московской городской патриархии. Глава города присутствовал на богослужении в честь 1030-летия крещения Руси.

Крещение Руси во многом определило историю России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин после молебна в честь 1030-летия крещения Руси.

"Поздравляю всех с праздником годовщины Крещения Руси - великим событием, во многом определившим историю нашей страны", - передает его слова "РИА Новости".

Собянин отметил успешную совместную работу властей Москвы и патриархии по восстановлению исторических и культурных памятников, а также древнейших храмов столицы. Мэр подчеркнул, что эта сложная, долгая и кропотливая работа "возвращает нам историческую память и справедливость". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Собянина орденом РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского III степени за помощь Московской городской патриархии.