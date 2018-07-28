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Патриарх Кирилл наградил Собянина орденом князя Даниила Московского III степени

14:59
  • суббота
  • 28 июля 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского III степени за помощь Московской городской патриархии. Глава города присутствовал на богослужении в честь 1030-летия крещения Руси.

Крещение Руси во многом определило историю России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин после молебна в честь 1030-летия крещения Руси. 

"Поздравляю всех с праздником годовщины Крещения Руси - великим событием, во многом определившим историю нашей страны", - передает его слова "РИА Новости"

Собянин отметил успешную совместную работу властей Москвы и патриархии по восстановлению исторических и культурных памятников, а также древнейших храмов столицы. Мэр подчеркнул, что эта сложная, долгая и кропотливая работа "возвращает нам историческую память и справедливость". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Собянина орденом РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского III степени за помощь Московской городской патриархии.

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