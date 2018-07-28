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Путин примет участие в мероприятиях по случаю дня ВМФ в Петербурге

15:53
  • суббота
  • 28 июля 2018

Президент России Владимир Путин 29 июля примет участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Глава государства примет главный военно-морской парад, который пройдет в акватории реки Невы.

Президент России Владимир Путин 29 июля в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Верховный Главнокомандующий примет Главный военно-морской парад, который пройдёт в акватории реки Невы", - говорится в сообщении.

В этом году в параде примут участия более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также свыше 40 кораблей и катеров различных классов и группа морской авиации.

Путин также посетит в воскресенье Нахимовское военно-морское училище, где осмотрит новый многофункциональный корпус.

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