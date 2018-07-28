МИД России прокомментировал решение Армении об отзыве главы ОДКБ

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали предложение Армении о замене генерального секретаря ОДКБ. Российский МИД отметил, что согласно процедурам организации, именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генсека.

Армения должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генсека ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России, комментируя предложение Еревана о замене генерального секретаря.

В пятницу суд санкционировал арест генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Его обвиняют в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года. В связи с этим армянская сторона предложила государствам-членам ОДКБ начать процедуру замены генсека организации.

"В соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване", - подчеркнули в российском МИД.