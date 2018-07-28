ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России прокомментировал решение Армении об отзыве главы ОДКБ

16:42
  • суббота
  • 28 июля 2018

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали предложение Армении о замене генерального секретаря ОДКБ. Российский МИД отметил, что согласно процедурам организации, именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генсека.

Армения должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генсека ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России, комментируя предложение Еревана о замене генерального секретаря. 

В пятницу суд санкционировал арест генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Его обвиняют в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года. В связи с этим армянская сторона предложила государствам-членам ОДКБ начать процедуру замены генсека организации.

"В соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване", - подчеркнули в российском МИД.

Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100