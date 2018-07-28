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Установлена личность напавшего на сотрудника полиции в Москве

17:16
  • суббота
  • 28 июля 2018

Правоохранительные органы установили личность молодого человека, напавшего с ножом на полицейского у посольства Словакии в Москве. Подозреваемы оказался уроженцем Чеченской республики 2000 года рождения.

Полиция установила личность молодого человека, напавшего с ножом на полицейского в центре Москвы. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

"Личность нападавшего установлена, молодой человек, уроженец Чечни 2000 года рождения", - сказал он.

Нападение произошло накануне на 1-й Брестской улице рядом с посольством Словакии. Молодой человек ранил полицейского ножом. Сотрудник правоохранительных органов госпитализирован. Подозреваемый скрылся, в настоящее время его разыскивают. По данным источника, пострадавший возглавлял взвод МВД по охране посольств и консульств.

 

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