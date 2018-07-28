В результате ДТП с автобусом в Домодедовском районе пострадали 8 человек

В результате ДТП с участием автобуса в Домодедовском районе Подмосковья пострадали восемь человек. Как сообщил источник в экстренных службах,

Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Домодедовском районе Московской области. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла на трассе А107. В результате ДТП автобус перевернулся. На место происшествия выехали спасатели. По предварительным данным, в автобусе находились 30 человек. В то же время источник ТАСС сообщил о 29 людях.

"На трассе А-107 перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 27 пассажиров и два водителя", - сказал он.