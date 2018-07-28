Все пострадавшие в ДТП в Подсмосковье находятся в состоянии средней тяжести

Пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Домодедовском районе Подмосковья эвакуируют с месте аварии. Они находятся в состоянии средней тяжести. Погибших в результате аварии нет. Источники сообщили о 16 пострадавших. В то же время в региональном МВД заявили о 12 пострадавших.

Пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Домодедовском районе Подмосковья эвакуируют с места происшествия. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"Проводится эвакуация пострадавших, у всех - состояние средней тяжести", - сказал он.

Авария произошла на трассе А107. По данным осведомленного источника пострадали 16 человек. В то же время ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС региона сообщил о 12 пострадавших.

"По предварительным данным, пострадали 12 человек", - рассказали в ведомстве.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что причиной ДТП могла стать ошибка водителя автобуса, который не справился с управлением.

"Водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет", - сказал он.

Источник в экстренных службах рассказал, что в автобусе артисты ансамбля народной песни и танца Удмурии "Танок". Они направлялись из Москвы в Ижевск.