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Суббота стала самым жарким днем с начала года в Москве

18:38
  • суббота
  • 28 июля 2018

Суббота 28 июля стала самым жарким днем с начала года в Москве. Как сообщили в Гидрометцентре России, в 16:00 на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура 30,7 градуса.

Суббота, 28 июля, стала самым жарким днем с начала года в Москве . Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России. 

По его данным, на метеостанции ВДНХ в столице в 16:00 была зафиксирована температура 30,7 градуса. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 30 июня, когда на метеостанции на Киевской улице по состоянию на 14:30 была зафиксирована температура 30,6 градуса. 

В связи с жаркой погодой ГУ МЧС столицы рекомендовало жителям столицы быть внимательными, избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды.

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