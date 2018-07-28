Суббота стала самым жарким днем с начала года в Москве

Суббота 28 июля стала самым жарким днем с начала года в Москве. Как сообщили в Гидрометцентре России, в 16:00 на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура 30,7 градуса.

Суббота, 28 июля, стала самым жарким днем с начала года в Москве . Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

По его данным, на метеостанции ВДНХ в столице в 16:00 была зафиксирована температура 30,7 градуса. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 30 июня, когда на метеостанции на Киевской улице по состоянию на 14:30 была зафиксирована температура 30,6 градуса.

В связи с жаркой погодой ГУ МЧС столицы рекомендовало жителям столицы быть внимательными, избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды.