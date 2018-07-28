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Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Домодедово есть ребенок

19:21
  • суббота
  • 28 июля 2018

В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области сообщили, что в результате ДТП с участием автобуса в Домодедовском районе пострадал ребенок. Всего в медучреждения обратились 17 человек. В то же время исполнительный директор ансамбля "Танок", артисты которого находились в автобусе, сообщил, что дети не пострадали.

В результате ДТП с участием автобуса в Домодедовском районе Подмосковья пострадал ребенок. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

"В результате ДТП в городском округе Домодедово в медучреждения Подмосковья обратились 17 человек, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Эту информацию подтвердил также министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев со ссылкой на исполнительного директора ансамбля "Танок" Алексея Киселева. Артисты этого коллектива находились в автобусе. Однако, по словам Соловьева, дети в результате ДТП не пострадали.

"Со слов исполнительного директора ансамбля Алексея Киселева, все пострадавшие "на ногах". Дети артистов и руководства ансамбля, которые были в автобусе, не пострадали", - сказал он. 

Министр отметил, что артисты находились в отпуске и ездили на автобусе в Италию. На обратной дороге они попали в ДТП в Подмосковье.

Авария произошла на трассе А-107 вблизи населенного пункта Белые Столбы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет.

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