Сестра Кобзона опровергла информацию о том, что артист впал в кому

Сестра народного артиста СССР Иосифа Кобзона Гелена опровергла информацию о том, что ее брат впал в кому. Она призвала СМИ не распространять недостоверную информацию.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон находится в больнице, однако он не впадал в кому. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на сестру певца Гелену.

"С Иосифом Давыдовичем всё хорошо, сидит пьет кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками?", - сообщила она телеканалу RT.

По ее словам, Кобзон находится на плановом лечении, а сообщения ряда СМИ заставили волноваться его родственников и друзей. Сестра артиста призвала относиться с уважением к личной жизни певца и не распространять непроверенную информацию.