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Напавший с ножом на полицейского в Москве мужчина задержан

10:13
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

Мужчина, напавший с ножом на полицейского у здания посольства Словакии в центре Москвы, задержан. Как сообщили в МВД, его нашли в Московской области.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Московской области мужчины, напавшего с ножом на сотрудника полиции у здания диппредставительства Словакии в центре Москвы в пятницу.

Нападение на полицейского произошло в пятницу на улице 1-я Брестская, дом 33. Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия. Полицейский был госпитализирован.

По данным источника "Интерфакса", потерпевший является командиром взвода по охране посольств и консульств. Он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе в голову и лицо. Предварительно, нападавший - уроженец Чечни 2000 года рождения.

Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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