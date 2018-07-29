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В Подмосковье открылись загородные мини-офисы столичных центров госуслуг

11:51
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

В Подмосковье и соседних регионах на загородных избирательных участниках открываются мини-офисы центров госуслуг Москвы. Там можно оформить социальные карты, парковочные разрешения и многое другое. Работать они будут до единого дня голосования.

Такой филиал (см. видео) открылся и в Красногорском районе. Всего на выборах мэра Москвы будут работать 209 загородных участков в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Москвичам, планирующим голосовать 9 сентября по месту фактического пребывания, необходимо заранее сообщить об этом - на портале госуслуг или в любом МФЦ, передает "ТВ Центр".

"Сейчас мы находимся в одном из мобильных офисов, которые станут избирательным участком. Но до этого момента здесь можно будет оформить услуги - СНИЛС, социальная карта и парковочное разрешение - а также многие другие - и консультации по всем вопросам. Проголосовать также можно в Москве, Подмосковье, Тульской или Калужской или Владимирской области. Избирательные участки 9 сентября будут работать да 22 часов", - сообщила специалист МФЦ Красногорского района Ольга Николкина.

"Это очень удобно, когда близко к даче построены такие мини-офисы, на которых можно проголосовать, не приезжая в Москву.  Поскольку сентябрь еще - полностью дачный сезон. Надо убирать урожай - помощники рядом, тем более в субботу-воскресенье школьники не учатся, и они все время находятся на даче. Офис удобный, недалеко от дачных участков, вполне все доступно и разумно", - оценила дачница Татьяна Жукова.

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