Во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня ВМФ

Во Владивостоке прошел парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота. В мероприятиях приняли участие около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники и свыше 1,5 тысячи военнослужащих.

В Амурском заливе прошел парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"В ходе проведения военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-морского флота России корабли Тихоокеанского флота показали действия сил по предназначению. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере обошел парадный строй кораблей", - отмечается в сообщении на сайте Минобороны.

После этого силы спецназначения Тихоокеанского флота продемонстрировали захват судна условного противника, а морские пехотинцы - высадку десанта при огневой поддержке.

В параде приняли участие около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники и свыше 1,5 тысячи военнослужащих.