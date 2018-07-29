Путин поприветствовал участников парада в честь Дня ВМФ в Петербурге

Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей, которые в воскресенье примут участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Президент поздравил с Днем Военно-морского флота, в частности, экипажи головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", большого десантного корабля "Иван Грен" и судна связи "Иван Хурс".

В последнее воскресенье июля в России традиционно чествуют тех, кто защищает морские рубежи нашей страны. От Владивостока до Калининграда - отмечают день ВМФ, передает "ТВ Центр". Всю мощь российского военного флота в эти минуты наблюдают жители и гости Санкт-Петербурга. Парад, как верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами, принимает Владимир Путин.

Грандиозное действо разворачивается сразу в двух акваториях. Сейчас корабельный строй идёт по Неве. После чего будет дан старт судам на Кронштадтском рейде. Там запланирована ещё и воздушная часть парада. В небе над Финским заливом пролетят десятки истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Всего в главном военно-морском параде страны принимают участие более 40 боевых кораблей со всех флотов. В том числе новейшие образцы: малый ракетный корабль "Ураган", фрегат "Адмирал Горшков", разведывательное судно "Иван Хурс" и другие. Владимир Путин совершил обход корабельного строя и поздравил моряков.

Масштабные торжества по случаю Дня военно-морского флота проходят, конечно, не только в северной столице, но и во всех городах, где находятся базы ВМФ. От Тихого океана до Балтики.

В Калининградской области, помимо парада кораблей, проходит театрализованное представление на воде. Экипажи демонстрируют поистине филигранную технику. Чего стоит один только вальс буксиров!

Широко отмечают праздник в Севастополе. Под восхищённые возгласы зрителей День ВМФ на главной базе Черноморского флота открыли холостым выстрелом из старинной корабельной пушки. А в небе над акваторией бухты единым строем проследовала авиация.