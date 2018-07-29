США могут потерять союзника в лице Турции. Возможность такой перспективы - пугающей страны НАТО - озвучил президент Реджеп Эрдоган. Поводом для столь жёсткого заявления стали угрозы о введении санкций, прозвучавшие из Вашингтона. Но если для американской дипломатии такой стиль общения стал уже нормой, то в Анкаре его терпеть не намерены.

Вашингтон теряет союзников. Очередная угроза прозвучала из Анкары. Реджеп Эрдоган потребовал от Трампа изменить свое отношение к Турции, передает "ТВ Центр".

"Мы не привязаны к США, они не должны забывать, что если они не изменят своего отношения, потеряют сильного и искреннего союзника в лице Турции. По-моему, это всё психологическая война. Мы не отступим из-за санкций", - заявил президент Турции.

Это заявление спровоцировало судебное дело американского пастора Эндрю Брансона. Протестантского священника арестовали в прошлом году. Его обвинили в связях с запрещёнными на территории Турции "Рабочей партией Курдистана" и последователями мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Сейчас он находится под домашним арестом, прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы. В Белом доме еще в середине недели заявили, что США введут санкции против Турции, если Брансона не отпустят.

"И для президента Эрдогана, и для турецкого правительства у меня есть послание от имени президента США: немедленно освободите пастора Эндрю Брансона или готовьтесь к последствиям. Если Турция немедленно не освободит этого невиновного человека и не отправит его домой -Соединенные Штаты наложат на Турцию серьезные санкции", - пригрозил вице-президент США Майк Пенс.

Но, по словам президента Турции, освобождение Брансона не является предметом политического торга. Еще одна претензия к США - отказ поставлять истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. Реджеп Эрдоган пообещал решить эту проблему в суде.

"Теперь нам с чего-то начали угрожать. Что там было? Что не смогут поставить F-35. Если не поставите, то есть такая вещь как международный арбитраж, мы пойдём в международный арбитраж. Если дело дойдет до этого, то у этого есть альтернативы", - сказал Эрдоган.

Одна из альтернатив - поворот Анкары на Восток. И речь не только о тесных отношениях с Россией. Очередной намек для Трампа - вот это теплое рукопожатие лидеров Турции и Китая на саммите БРИКС. Оба президента уже готовы наращивать связи между странами, которые сейчас не в самых лучших отношениях с США.

Никита Васильев, "ТВ Центр".