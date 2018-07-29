ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Волейболистка Гамова объяснила свою критику в адрес российских футболистов

11:39
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

Волейболистка Екатерина Гамова ответила подписчикам, раскритиковавшим ее в Instagram после высказывания о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта.

Серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова ответила подписчикам в Instagram, раскритиковавшим ее после высказывания о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта.

Ранее она выразила недоумение тем, что звания ЗМС удостоили спортсменов, которые даже не получили на чемпионате призовые места. По ее словам, подобный поступок поставил на одну ступень олимпийских чемпионов с футболистами, которые вышли в 1/4 финала. При этом она отметила, что ее претензии адресованы спортивным руководителям, а не самим футболистам.

После этого на Гамову обрушилась критика со стороны пользователей. В частности, ей напомнили о дорогих подарках, которые получают победители крупных спортивных соревнований.

"Машины и квартиры олимпийцы получают не от государства, а спонсоров, чтоб вы знали и не переживали так. Зависти в моем посте нет, лишь недоумение!" - написала она в ответ.

Российская сборная по футболу впервые в своей истории добралась до 1/4 финала мундиаля. В матче за выход в полуфинал им не удалось обыграть хорватов.

Читайте также:
Главное сегодня
Волейболистка Екатерина Гамова
Волейболистка Екатерина Гамова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100