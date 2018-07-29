Волейболистка Гамова объяснила свою критику в адрес российских футболистов

Волейболистка Екатерина Гамова ответила подписчикам, раскритиковавшим ее в Instagram после высказывания о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта.

Серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова ответила подписчикам в Instagram, раскритиковавшим ее после высказывания о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта.

Ранее она выразила недоумение тем, что звания ЗМС удостоили спортсменов, которые даже не получили на чемпионате призовые места. По ее словам, подобный поступок поставил на одну ступень олимпийских чемпионов с футболистами, которые вышли в 1/4 финала. При этом она отметила, что ее претензии адресованы спортивным руководителям, а не самим футболистам.

После этого на Гамову обрушилась критика со стороны пользователей. В частности, ей напомнили о дорогих подарках, которые получают победители крупных спортивных соревнований.

"Машины и квартиры олимпийцы получают не от государства, а спонсоров, чтоб вы знали и не переживали так. Зависти в моем посте нет, лишь недоумение!" - написала она в ответ.

Российская сборная по футболу впервые в своей истории добралась до 1/4 финала мундиаля. В матче за выход в полуфинал им не удалось обыграть хорватов.