Путин в Петербурге принял военно-морской парад

В воскресенье с особой гордостью мы чествуем тех, кто защищает морские рубежи нашей страны. Традиционно в последнее воскресенье июля Россия отмечает День ВМФ. Кульминацией всех торжеств стало празднование в Санкт-Петербурге. Ровно в 11 утра залп салютных пушек возвестил о начале грандиозного парада, который принимал верховный главнокомандующий Владимир Путин. Масштабное действо развернулось сразу в двух акваториях. На Неве и в фарватере Кронштадта.

В Финский залив выходит белоснежный катер. На борту - Владимир Путин. По традиции, которой больше 300 лет, верховный главнокомандующий обходит парадный строй, передает "ТВ Центр".

Впервые в практике морских парадов президент приветствовал строй кораблей, идущих, как говорят моряки, в кильватерной струе, то есть, соблюдая четкую дистанцию. Обычно суда в этот момент стоят на рейде. Зрелище невероятное ещё и потому, что все корабли, прибывшие в Финский залив для участия в параде, гиганты флота. Из-за своего водоизмещения и осадки они просто не смогли пройти в Неву.

Больше всего своими размерами и мощью поражают ракетный крейсер "Маршал Устинов" и атомная подводная лодка "Орёл", которую называют "убийцей ракетоносцев". В фарватере Финского залива сегодня также прошли тяжёлый атомный крейсер "Пётр Великий", огромная атомная субмарина "Дмитрий Донской", следом - фрегат "Адмирал Макаров" и ракетный корабль "Серпухов", тот самый, что наносил точные удары по объектам террористов в Сирии.

Из Кронштадта президент отправился к Петропавловской крепости. Там он посетил местный музей, а после на катере прошёл уже по акватории Невы и там тоже поздравил моряков.

Катер президента пришвартовался у набережной. Владимир Путин завершил обход парадного строя и направляется к трибуне, чтобы приветствовать участников парада.

За несколько минут до этого словно в танце над Невой - синхронно - поднялись пролёты сразу четырёх мостов Петербурга - Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного. А над Ростральными колоннами зажглись факелы.

На Адмиралтейскую набережную праздничным маршем вышли пешие расчёты. Вдоль берега Невы пронесли белоснежное полотнище с двумя синими полосами и изображением Георгия Победоносца в центре.

Кажется, всё идёт плавно, без особых усилий. Но для ракетного корабля "Ураган" - одного из дебютантов парада, например, пройти между пролётами Дворцового моста — то же, что прогуляться по шаткому тросу для эквилибриста. Водооизмещение судна — 900 тонн, а ширина 10 метров. При этом до ближайшего корабля — несколько десятков метров, и на Неве — сильное течение.

Боевые и десантные катера, корветы и минные тральщики прошли сегодня по Неве. В параде участвовали корабли всех флотов: Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского, Северного и Каспийской флотилии.

Почётный участник парада — дедушка российского флота — Ботик Петра Великого. Он лишь на день покинул военно-морской музей — ради праздника, и прокатился перед зрителями на борту десантного катера. Среди приоритетных задач развития российского флота — увеличение численности судов и их комплексная модернизация. Конечно, самое пристальное внимание сегодня было приковано к новинкам.

Большой десантный корабль "Иван Грен" пополнил состав ВМФ месяц назад. Он способен перебрасывать целый батальон морской пехоты с бронетехникой, и после парада продолжит службу в Северном флоте. Здесь же в Кронштадте сегодня прошло судно связи "Иван Хурс" - ещё один корабль, на котором Андреевский флаг был поднят в 2018 году. А фрегат "Адмирал Горшков", например, был передан военно-морскому флоту лишь за день до праздника.

Новинки сегодня и в небе. Завершающая часть парада — пролёт авиации. Истребители, противолодочные амфибии, а ещё — самолёты с противолодочными бомбами и ракетами на борту. Зрелище невероятной — по исполнению — сложности и удивительной красоты.

И вновь звучат выстрелы пушек Петропавловской крепости. Парад окончен. Но не праздник. Сразу с Сенатской площади Владимир Путин отправляется в Нахимовское училище. Там верховному главнокомандующему представили новый современный многофункциональный корпус учебного заведения.

Евгения Карих, Олег Лапшов, Эдуард Мамедов, "ТВ Центр".