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В Москве прошли показательные выступления Кремлевской школы верховой езды

14:45
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

Показательные выступления Кремлёвской школы верховой езды проходят в Лианозовском и Измайловском парках. А накануне всадники продемонстрировали свое мастерство перед посетителями музея-заповедника Коломенское.

Зрители увидели сложнейшие акробатические трюки, элементы вольтижировки и военно-прикладных видов конного спорта, передает "ТВ Центр". А также узнали много фактов об истории русской кавалерии и развитии джигитовки.

Подобные выступления Кремлевской школы проводятся каждые выходные в разных парках столицы. Это часть развлекательной программы Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

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Выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды
Выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды
Выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды
Выступление команды всадников Кремлевской школы верховой езды
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