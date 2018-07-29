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Пушков: Порошенко вновь переписывает историю

12:33
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

Президент Украины Петр Порошенко переписывает историю, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Ранее украинский лидер сказал, что крещение Руси якобы стало для князя Владимира "европейским выбором".

Российский сенатор Алексей Пушков обвинил президента Украины Петра Порошенко в том, что тот переписывает историю.

"Порошенко вновь за свое - переписывает историю. Крещение Руси не могло быть "европейским выбором" - тогда мыслили в иных категориях. Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно", - написал Пушков в Twitter.

Украинский лидер во время выступления на Владимирской горке в Киеве ранее заявил, что крещение Руси стало для князя Владимира "европейским выбором".

 

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