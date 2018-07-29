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Суд арестовал зампреда правительства Магаданской области

12:51
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

Суд в Магадане арестовал на два месяца зампредседателя правительства региона Игоря Озимка. Чиновника обвиняют по статье "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, он обеспечил заключение госконтракта на содержание дороги с компанией, которая заведомо не могла выполнить условия контракта. Стоимость работ составила более 59 миллионов рублей.

Зампредседателя правительства Магаданской области Игорь Озимок арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, в 2015 году Озимок помог коммерческой организации заключить государственный контракт на оказание услуг по содержанию автодороги межмуниципального значения. Стоимость работ по данному контракту превысила 59 миллионов рублей.

Как отмечается в сообщении на сайте СК, подозреваемый знал, что предприятие не сможет выполнить условия контракта из-за отсутствия техники и специалистов.

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