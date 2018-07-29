Военные опровергли данные об инциденте с катером во время парада в Петербурге

Военные опровергли информацию об инциденте с катером во время парада в Петербурге. Ранее некоторые СМИ сообщали, что во время парада катер врезался в опору моста.

Военные опровергли информацию об инциденте во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

"Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время Главного военно-морского парада не было", - говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Ранее "Фонтанка" сообщила, что десантный катер типа "Серна" навалился бортом на опору Благовещенского моста. Инцидент попал на кадры трансляции телеканала RT.