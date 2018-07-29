ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военные опровергли данные об инциденте с катером во время парада в Петербурге

13:10
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

Военные опровергли информацию об инциденте с катером во время парада в Петербурге. Ранее некоторые СМИ сообщали, что во время парада катер врезался в опору моста.

Военные опровергли информацию об инциденте во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

"Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время Главного военно-морского парада не было", - говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Ранее "Фонтанка" сообщила, что десантный катер типа "Серна" навалился бортом на опору Благовещенского моста. Инцидент попал на кадры трансляции телеканала RT.

Читайте также:
Главное сегодня
Парад в Петербурге
Парад в Петербурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100