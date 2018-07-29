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В Белграде застрелили бывшего адвоката Милошевича

13:27
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

В Белграде убит адвокат Драгослав Огнянович, защищавший бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Огняновича застрелили на улице около его дома.

Белградский адвокат Драгослав Огнянович застрелен в субботу вечером на пороге своего дома в Новом Белграде. В ходе покушения также ранен его сын, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Адвокат был убит, когда вместе с сыном подходил к дверям своего дома. На месте преступления работает полиция. Весь квартал оцеплен.

Огнянович работал в юридической команде, защищавшей экс-президента Югославии Слобода Милошевича в Гаагском трибунале.

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