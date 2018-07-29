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В Бундестаге усомнились в причастности России к отравлению Скрипалей

14:18
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

Немецкий депутат Хайке Хензель усомнилась в причастности российских властей к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, ни у британских, ни у немецких спецслужб нет подтверждения причастности Москвы к данному факту.

Правительство Германии отказалось предоставить парламенту информацию об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом изданию Junge Welt рассказала депутат бундестага от партии левых Хайке Хензель.

"Вот уже второй раз за несколько недель федеральное правительство отказалось отвечать на парламентский запрос относительно отравления в британском Солсбери и серьёзных дипломатических последствий, возникших между странами НАТО и Россией", - цитирует RT Хензель.

Она отметила, что ранее правительство Ангелы Меркель не ответило на запрос ее коллеги по фракции Севим Дагделен.

"До сих пор ни британские, ни немецкие спецслужбы не располагают какими-либо доказательствами предполагаемой причастности России к нападению в марте этого года", - заключила она.

Скрипалей нашли в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы было произведено в России, и обвиняет Москву в причастности к инциденту.

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