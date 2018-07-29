ВМФ получит 26 кораблей, катеров и судов в 2018 году

Военно-морской флот России по итогам этого года получит 26 новых кораблей, катеров и судов, четыре из них будут вооружены ракетным комплексом "Калибр". Об этом сообщил в воскресенье президент России Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня ВМФ.

Владимир Путин принял участие в торжественном приеме по случаю Дня ВМФ. Во время своего выступления президент еще раз поздравил командование с праздником, передает "ТВ Центр".

Затем глава государства рассказал о том, какая сейчас проводится модернизация флота, и о том, какие корабли поступят на вооружение в ближайшее время.

"Мы продолжим реализацию мер, направленных на укрепление и развитие флота, на повышение его оснащенности. В этом году на флот уже поступили четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения. Всего же за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом "Калибр". Хорошие темпы перевооружения и модернизации - это огромная заслуга работников нашей судостроительной отрасли, результат их профессионализма и ответственного отношения к делу. В соответствии с самыми современными требованиями развивается и инфраструктура флота, включая объекты базирования", - сказал президент России.