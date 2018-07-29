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Гендиректора "Софрино" лишили должностей в РПЦ‍

15:25
  • воскресенье
  • 29 июля 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил гендиректора фабрики "Софрино" от должностей, занимаемых в организациях РПЦ. Предприятие Евгения Пархаева производит иконы, облачения и церковную утварь.

Гендиректора "Софрино»" Евгения Пархаева освободили от всех должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви.

"Указом святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 28 июля 2018 года генеральный директор ООО "Художественно-производственное предприятие "Софрино" Русской православной церкви Евгений Алексеевич Пархаев освобожден от должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви", - говорится в сообщении на сайте патриархии.

О причинах увольнения не сообщается.

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Евгений Пархаев (слева)
Евгений Пархаев (слева)
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