Гендиректора "Софрино" лишили должностей в РПЦ‍

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил гендиректора фабрики "Софрино" от должностей, занимаемых в организациях РПЦ. Предприятие Евгения Пархаева производит иконы, облачения и церковную утварь.

Гендиректора "Софрино»" Евгения Пархаева освободили от всех должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви.

"Указом святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 28 июля 2018 года генеральный директор ООО "Художественно-производственное предприятие "Софрино" Русской православной церкви Евгений Алексеевич Пархаев освобожден от должностей, занимаемых в организациях Русской православной церкви", - говорится в сообщении на сайте патриархии.

О причинах увольнения не сообщается.